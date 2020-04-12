أذربيجان: وزيرا طاقة السعودية وروسيا يرأسان اجتماع أوبك+.. اليوم

يعقد عبر الإنترنت.. برئاسة وزيري الطاقة السعودي والروسي

قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية إن وزيري الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك سيرأسان اجتماعًا لأوبك وغير أوبك عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم الأحد.

وضعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يعرف باسم أوبك+، خططًا يوم الخميس لخفض الإنتاج أكثر من الخُمس في محاولة لدعم الأسعار بعد أزمة فيروس كورونا.

لكن المكسيك استكثرت تخفيضات الإنتاج التي طُلبت منها، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق نهائي.

ومن المقرر أن تشارك أذربيجان، ثالث أكبر منتج سوفيتي سابق للنفط بعد روسيا وقازاخستان، في ذلك الاتفاق كدولة غير عضو في أوبك.

وقالت وزارة الطاقة الأذربيجانية اليوم الأحد "الاجتماع الوزاري بين أوبك وغير الأعضاء هو للمتابعة بعد اجتماع التاسع من أبريل نيسان"، مضيفة أن وزير الطاقة يعتزم المشاركة في مؤتمر عبر الإنترنت يبدأ الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق اليوم، قالت ستة مصادر في أوبك+ إن المنظمة وحلفاءها سيعقدون اجتماعًا افتراضيًا مساء اليوم الأحد في مسعى لإنهاء المواجهة التي تحول دون المضي في اتفاق عالمي لخفض معروض النفط.

ويوم الخميس، وافقت أوبك+ على تقليص إنتاج النفط الخام عشرة ملايين برميل يوميا بما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية، لكنها قالت إنها تريد من المنتجين الآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا خفضًا إضافيًا بنسبة خمسة بالمئة.

غير أن الجهود المبذولة لإبرام الصفقة، اللازمة لتصريف براميل النفط الزائدة في السوق المتضررة بسبب الطلب الضعيف جراء تفشي فيروس كورونا، واجهت عقبة عندما قالت المكسيك إنها ستخفض الإنتاج بما لا يتجاوز ربع ما تطالبها به أوبك+.

وقال مصدر بوزارة الطاقة في قازاخستان إن وزير الطاقة القازاخستاني يعتزم أيضًا المشاركة في اجتماع الإنترنت اليوم.