"تعليم عنيزة" يودع ٧ ملايين ريال في حسابات الطلاب غدًّا

عن أربعة أشهر و٩ أيام وتشمل طلبة التحفيظ والتربية الخاصة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، عن موعد إيداع مكافآت الطلاب والطالبات عن مدة أربعة أشهر و٩ أيام في حسابات المستفيدين، وتقدر بـ٧ ملايين ريال.

وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية خالد بن صالح الطعيمي: "أنه سوف يتم إيداعها بإذن الله يوم الخميس الموافق ٤/ ٢/ ١٤٤١هـ؛ حيث يصل مُجمل ما سيتم إيداعه لحوالى ٧ ملايين ريال".

وأضاف "الطعيمي": "هذه المكافآت والإعانات تشمل طلبة تحفيظ القرآن، وطلبة التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفَيْن؛ مبينًا أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على أبناء الوطن من الطلاب والطالبات؛ مؤكدًا: حرص إدارة تعليم عنيزة بقيادة محمد بن سليمان الفريح، على ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية والاستفادة منها.