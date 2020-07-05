شرطة "الشرقية": القبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية

استوليا على ما يقارب 12 ألف ريال وسرقا 8 مركبات ضُبط 3 منها في مدينة الدمام

صرَّح النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عنها في مدينة الدمام.

وجرى إيقاف المواطنَين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 10:06 PM

استوليا على ما يقارب 12 ألف ريال وسرقا 8 مركبات ضُبط 3 منها في مدينة الدمام

شرطة "الشرقية": القبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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صرَّح النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عنها في مدينة الدمام.

وجرى إيقاف المواطنَين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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