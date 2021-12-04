شقيقة الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيد في ذمة الله

توفيت قماشة بنت زيد، شقيقة الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبدالرحمن الزيد، وسيصلى عليها عصر اليوم في جامع الراجحي والدفن بمقبرة النسيم.



"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "الزيد" في فقيدتهم، وتسأل الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان.