نجاح 3 عمليات نوعية في جراحة الوجه والفكين بمستشفى عسير

إحداها لعلاج تَيبّس المفصل والأخريان لتطويل الفك وترميم عظام الوجه

نجح الفريق الطبي بجراحة الوجه والفكين بمستشفى عسير المركزي في إجراء ثلاث عمليات نوعية بالمنطقة.

تمثلت العملية الأولى في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لشخص تعرض لإصابة نتج عنها كسور في عظام الوجه وجروح عميقة بواقع ثمان وحدات بمنتصف الوجه، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي.

وتمثلت الحالة الثانية لفتاة كانت تعاني من تَيبّس والتصاق المفصل الصدغي، وكانت عاجزة عن فتح الفم، وتم الفتح للمفصل للجهتين وقص الجزء المسبب للتيبس والالتصاق في منطقة الصدغ الحساسة.

وتعود الحالة الثالثة لشاب وتتمثل في حالة تطويل للفك العلوي بعد تعرضه لإصابة قديمة وذوبان وانحسار العظم الإسفنجي، مما أدى إلى حدوث تشوّه بالمظهر، حيث تم عمل جهاز تطويل في منطقة مقدمة الفك العلوي والحنك.

وتكوّن الفريق الطبي الذي باشر الحالات من الدكتور محمد طلعت، والدكتور سعيد آل مريط، والدكتور عبدالرحمن الموسى، والدكتور زايد عسيري، والدكتور سعود العوفي، والدكتور سعد مرعي، واستشاريي التخدير الدكتور وائل رشدي، والدكتور رغده، والدكتور عبدالحميد شحاتة.

وقدّم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي مستور، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه المستمر واللا محدود للمستشفى بجميع أقسامه.