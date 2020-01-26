الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس "كورونا"

أكدت أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص تحت السيطرة

أعلنت الصين، اليوم، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حالة 11 فردًا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.

وأوضحت "شينخوا" أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 07:42 PM

أكدت أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص تحت السيطرة

الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الصين، اليوم، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حالة 11 فردًا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.

وأوضحت "شينخوا" أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.

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