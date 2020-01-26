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أكدت أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص تحت السيطرة

الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس "كورونا"

أعلنت الصين، اليوم، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المتحور.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حالة 11 فردًا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.



وأوضحت "شينخوا" أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.