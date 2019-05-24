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جرفته مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان

"المدني" ومئات المتطوعين يبحثون عن "مفقود سيول العارضة"

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة".

وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.