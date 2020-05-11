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قال: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة.. رياح هابطة

اليوم والليلة.. هطولات وبرد وغبار يتوقعها "الحصيني" على هذه المناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

وقال عبر "تويتر": "متوقع اليوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ورياح هابطة مثيرة للغبار على أجزاء من القصيم والباحة وعسير وجنوب شرق المدينة وشرق مكة الطائف والمحافظات الشمالية والغربية من الرياض ورياح نشطة على الحدود السعودية الإماراتية".