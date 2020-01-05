لم تأكله.. سمكة قرش تقتل غوّاصًا.. والجثة مفقودة حتى اللحظة

زوجته التي كانت على متن القارب عولجت من الصدمة

هاجمت سمكة قرش رجلًا، أثناء ممارسته الغوص بالقرب من "إسبرانس" قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية، وقتلته دون أن تأكله.



وفي التفاصيل: وقع هجوم من سمكة قرش عندما كان الرجل يغوص قرب قاربه عند كول إيلاند قبالة إسبرانس، بعد الساعة الواحدة مساء مباشرة، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.



وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" فقد أكدت دائرة الصناعات الأولية بأستراليا وقوع الهجوم، قائلة إن "رجلًا أصيب بجروح قاتلة بعدما نهشته سمكة قرش بيضاء". وقالت الشرطة إن زوجته التي كانت على متن القارب عولجت من الصدمة.



وأوضح متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن شرطة إسبرانس ومتطوعي الإنقاذ البحري في أستراليا الغربية، انتشروا في المنطقة على متن سفن الإنقاذ البحري. وما زالوا يبحثون في المحيط عن الضحية".



ويعد هذا هو الهجوم القاتل الـ١٦ لأسماك القرش قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية منذ عام 2000؛ ففي أبريل 2017، لقيت ليتيسيا بروير (17 عامًا) حتفها بعد أن هاجمها قرش أبيض كبير أثناء ركوبها الأمواج مع والدها قبالة إسبرانس.