الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير تتواصل حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 08:48 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير تتواصل حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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