غرامة صيده 100 ألف ريال.. "العقعق العسيري" أندر الطيور بالعالم

متبقٍ منه 100 زوج فقط بالمنطقة .. وجهود لإعادة تأهيله وإكثاره

يعد "العقعق العسيري" من أندر الطيور بالعالم، وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عمل على وضع برنامج لإعادة تأهيله وإكثاره.

ويبلغ عدد المتبقي منه فقط في منطقة عسير 100.

وبحسب إنفوجرافيك على حساب الوزارة بتويتر، فإن غرامة صيد هذا النوع النادر من الطيور تبلغ 100 ألف ريال.