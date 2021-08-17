الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

عبر شاشات المحلات الإلكترونية

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا" عبر شاشات العرض بالمحلات الإلكترونية بمدينة الرياض.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع؛ وذلك تفعيلًا للشراكات بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية؛ لتعزيز مبدأ الأمن الفكري وترسيخ مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية.

وبيّن أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل خدمة الدين والوطن.