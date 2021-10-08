كورونا في 7 دول.. 21257 إصابة جديدة بالهند و7613 بالمكسيك و2176 بكوريا الجنوبية و1009 بأذربيجان

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 912 حالة بباكستان و799 بمصر و22 بالصين

سجّلت الهند 21257 إصابة جديدة بفيروس كورونا و271 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن مجموع الإصابات في البلاد بلغ 33.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات 450 ألف وفاة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، تسجيل 7613 إصابة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة؛ ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و707234 إصابة والوفيات إلى 281121 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجّح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 327976 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2554 وفاة.

أذربيجان

سجّلت أذربيجان 1009 إصابات بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، وتعافي 1378 حالة.

وأفادت وكالة أذرتاج، نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 488 ألفاً و213 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6611 وفاة، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 468 ألفاً و421 حالة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1256233 إصابة، منها 43648 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28058 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1184527 حالة.

مصر

سجّلت مصر 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس وصل إلى 309.934 إصابة، من ضمنها 261612 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 17584 وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس سجّل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 96357، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.