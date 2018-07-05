"العصيمي" مديراً مناوباً بمطار الطائف الدولي

قرر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نقل فهد بن عبدالله العصيمي مدير السلامة بالمطار من وظيفته الحالية، إلى وظيفة مدير مطار مناوب بمطار الطائف الدولي.

وشكر "العصيمي"، مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، ومدير عام المطارات الغربية، ومدير عام العمليات والسلامة للمطارات على ثقتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه لخدمة الملك والوطن.

وأعربت إدارة المطار عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لـ"العصيمي" في منصبه الجديد.

يشار إلى أن "العصيمي" قد تقلد وكُلف بالعديد من المناصب القيادية بالمطار ، وحاز على العديد من خطابات الشكر والتقدير ، وهو حاصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية في عدد من الدول الخارجية.