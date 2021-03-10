الفتح يعود لسكة الانتصارات.. عبر بوابة الباطن

في افتتاح الجولة 23 من دوري المحترفين

نجح الفتح في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاث الماضية بعد أن حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الباطن بهدفين دون رد، ابتعد من خلاله عن منطقة شبح الهبوط "مؤقتاً"؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الباطن في افتتاح منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجةِ رفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة الـ28 في المركز العاشر.

لم تكد تنقضي الدقيقة الأولى حتى باغت الفتح نظيره الباطن بهدف مبكر بعد مرور 18 ثانية فقط عن طريق المحترف المغربي مراد باتنا، مسجّلًا خامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أخطأ الحارس بالتعامل لتستقر في شباكه.

وألغى الحكم رائد الزهراني هدف التعادل لأصحاب الضيافة عند الدقيقة 37 بعد العودة لتقنية الفيديو التي أوضحت وجود حالة تسلل على اللاعب عبد الملك الشمري.

وفي الشوط الثاني عزّز الهولندي ميتشل تيفريدي تقدم الضيوف بالهدف الثاني مستغلًّا عرضية مثالية من المغربي مراد باتنا وسوء تمركز من الدفاع ليتابع الكرة في الشباك عند الدقيقة (65).