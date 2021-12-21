الشرطة الأمريكية: إذا لم تُصدّق ما يقال عن الجمل العربي.. شاهد الفيديو

قالت الشرطة الأمريكية في بيان رسمي لها: "إذا كنت لا تُصدّق الحكايات التي تُقال عن الجمل العربي، دعنا نخبرك أنها صحيحة! فقد قضى ضباط الشرطة اليوم بأكمله في مطاردة جمل هارب في مدينة بونر سبرينجز ‏بولاية كانساس".

وحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، وقع الحادث بعد ظهر يوم الخامس من ديسمبر الجاري، حين هرب جمل عربي من معرض الحيوانات البرية التي عاشت في زمن السيد المسيح، وهو المعرض الذي يتواكب مع احتفالات الميلاد.

وتحت عنوان "تسبب بالكثير من الفوضى"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لا يعرف أحد كيف هرب الجمل، لكنه تمكّن من فك قيوده بطريقة ما، ثم فر بعدها.

وقامت شرطة مدينة بونر سبرينجز وموظفو مراقبة الحيوانات بمطاردة الجمل في ملعب جولف، وهم يركبون عربات الجولف، بينما كان هو يجري عبر المضمار الواسع، ثم ركبوا السيارات وواصلوا مطاردة الجمل على الطريق السريع، ولم يتم اصطياده بحبل إلا عندما دخل في حي سكني وتجول بين منازله.

وقالت الشرطة في بيان لها: "فوجئ الضباط بالسرعة التي يمكن للجمل أن يركض بها، فالجمل العربي تتم تربيته من أجل السباق، ويمكن أن تصل سرعته إلى نحو 65 كم في الساعة".

وأضافت الشرطة: "إذا كنت لا تُصدّق الحكايات التي تقال عن الجمل العربي، دعنا نخبرك بأنها صحيحة".

وعلى الرغم من أن الجمل تسبب في حدوث ضجة كبيرة، إلا أن السكان المحليين بدوا مستمتعين بالمشهد غير العادي كما ظهر في مقاطع الفيديو.

ووفقًا لمجلة "نيوز ويك"، أطلق سكان بونر سبرينجز على الجمل لقب "فورست هامب"، وهو الاسم المستوحى من شخصية "فورست جامب"، الذي كان معروفًا بركضه العفوي لمسافات طويلة، في فيلم شهير حمل نفس الاسم.

وتشير التقارير إلى أنه تم علاج الجمل من جروح طفيفة أصيب بها أثناء عبوره سياجًا من الأسلاك الشائكة، لكنه لم يصب بأذى، وقد أُعيد إلى المركز الزراعي الوطني، حيث سيستأنف مهمته في احتفالات الميلاد.