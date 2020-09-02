المحكمة الجزائية: حد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة

أحكام ابتدائية قضت بالسجن 25 عاماً على 3 متهمين إضافة لمنعهم من السفر

قضت المحكمة الجزائية بحد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة، حيث قضت بالسجن لمدة 25 عاماً على 3 متهمين ومنعهم من السفر.



ووفق "الإخبارية" قررت المحكمة الجزائية تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.