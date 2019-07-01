"العراعرة" تدرج المرأة قائدة السيارة لصندوق الديات وخسائر الأرواح

في قرار هو الأول من نوعه وتناغماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

قررت قبيلة العراعرة من بني رشيد في المدينة المنورة إدراج النساء القائدات للمركبات لصندوق القبيلة المخصص للديات وخسائر الأرواح التي تنتج عن القتل بالخطأ والحوادث المرورية، كما يعتبر هذا القرار الأول من نوعه.

وكشف شيخ قبيلة العراعرة من بني رشيد الشيخ فهد بن رويبح الرشيدي في بيان صحفي هذا اليوم أنه وبتعاون بين أفراد قبيلة العراعرة وجماعتهم من العوازم من بني رشيد في اجتماع القبيلة الدوري بقرية "اللحن" شمال منطقة المدينة المنورة، تم مناقشة قرار إدراج النساء القائدات للمركبات لصندوق القبيلة المخصص للديات وخسائر الأرواح التي تنتج عن القتل بالخطأ والحوادث المرورية.

وبيّن "العرعري" أن هذه المبادرة تأتي تناغماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومشاركة العنصر النسائي وشمولهن بذلك وتخفيف الآثار السلبية المنعكسة -لا سمح الله- عليهن من الحوادث الخسائر بالأرواح، ولتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية في أسرع وقت ممكن.

وقال: المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع؛ هي الأم هي الأخت والزوجة، ونعلم أن نبي الله آدم عليه السلام أحسّ بالوحشة، فخلق الله له حواء لتكون له، واليوم نحقق التعاون على البر والتقوى اقتداءً بقوله جل جلاله: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".