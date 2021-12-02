





10

بلغت قيمتها 106 آلاف و750 ريالاً في ختام اليوم الأول من المزاد

"د ب ي 1111" تسجل أعلى سعر بمزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر

سجلت اللوحة ذات الرمز والرقم (د ب ي 1111) أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني بقيمة 106 آلاف و750 ريالاً، لتكون اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني المقام عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.



وتفصيلاً، جاءت ثانيًا اللوحة (د ي م 7777) بمزايدة بلغت مبلغ 105 آلاف ريال، وحلّت رابعًا اللوحة (د ل ع 3000) حيث وصلت قيمة مزايدتها 17 ألفًا و500 ريال، أما اللوحة ذات الرمز والرقم (د ر ر 9000) فقد بلغت مزايدتها بنهاية اليوم الأول للمزاد 17 ألف ريال.



وأوضحت منصة "أبشر" أنه يمكن التعرف على اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة ‎"أبشر" من خلال الرابط التالي: https://linktr.ee/ABSHER