شاهد.. عدّاد كهرباء مكشوف بجوار مسجد ومدرسة يتربص بأطفال بيشة

رصدته عدسة مواطن .. موجود منذ فترة ولم يتم نقله للمسجد الجديد

رصدت عدسة مواطن من بيشة عدّاد كهرباء مكشوفاً بجوار مسجد ومدرسة القدس بحي الخزامي القريبة من شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل، أكّد المواطن زهير القرني؛ لـ"سبق"، أن عدّاد الكهرباء بوضعه الحالي يشكّل خطراً على المارة، خصوصاً الأطفال، حيث إنه مكشوف منذ شهر شوال من عام 1440هـ، مفيداً بأنه لم يتم نقل العدّاد للمسجد الجديد.