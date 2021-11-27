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بحضور اقترب من الـ50 ألف متفرج في الملعب

عبر بوابة الطائي وبهدف "رومارينهو".. الاتحاد يستعيد الصدارة

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وسط حضور جماهيري، اقترب من 50 ألف متفرج، قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي "رومارينهو" فريقه لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك حينما تغلب على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.



الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف عن طريق البرازيلي "رومارينهو" عند الدقيقة الـ26 (مجددًا العلاقة مع فريقه كما جدد عقده أمس حتى 2024).



حاول الاتحاد مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكن تسديدة "كورنادو" ضلت طريق الشباك الطائية عند الدقيقة الـ50.



ولم يستطع الضيوف تعديل النتيجة رغم منح حكم اللقاء الفريقين 7 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع.



وبتلك النتيجة انتزع الاتحاد صدارة ترتيب الفرق بـ26 نقطة، وبقي الطائي متذيلاً الترتيب بـ10 نقاط فقط.