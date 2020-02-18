تعرّف على الأسئلة الستة الخطيرة وإجاباتها القاطعة عن كورونا

طرحتها منظمة الصحة العالمية.. حصد أرواح أكثر 1800 شخص

دخلت منظمة الصحة العالمية على خط أزمة كورونا بطرق شتى؛ منها محاولة التوعية بالفيروس القاتل الذي حصد أرواح أكثر 1800 حتى صباح الثلاثاء.

ووفق "سكاي نيوز"، طرحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عدة أسئلة وأجابت عليها بخصوص فيروس كورونا، الذي يُعرف أيضًا باسم "كوفيد 19".

واخترنا لكم عددًا من هذه الأسئلة والأجوبة:

س. هل ينتقل فيروس كورونا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض؟

ج. من المحتمل أن ينقل الأشخاص المصابون بالفيروس العدوى قبل ظهور أعراض واضحة عليهم؛ لكن وفقًا للبيانات المتوفرة حاليًا؛ فإن الأشخاص الذين تبدو عليهم الأعراض هم المتسببون في أغلب حالات الإصابة.

س. ما مدى خطورة فيروس كورونا؟

ج. قد تُسبب العدوى بهذا الفيروس أعراضًا خفيفة؛ مثل الرشح والتهاب الحلق والحمى والسعال، وقد تصبح أعراضًا أشد وتسبب الالتهاب الرئوي أو صعوبة التنفس.

س. كيف ينتشر فيروس كورونا؟

ج. يُعد فيروس كورونا 2019 فيروسًا تنفسيًّا، وينتشر في الأساس عن طريق مخالطة مصاب عبر الرذاذ التنفسي مثل السوائل التي يفرزها المصاب عند الإسهال أو العطس أو إفرازات الأنف.

س. هل ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر؟ وكيف؟

ج. نعم، يحدث ذلك بالمخالطة اللصيقة مع المرضى في محيط المنزل أو العمل أو المنشأة الصحية.

س. مَن هم الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

ج. الأشخاص الذين يعيشون في منطقة ينتشر فيها فيروس كورونا أو يسافرون إليها مُعرّضون لخطر العدوى هم والمخالطون لهم.

وفي الوقت الحالي، ينتشر الفيروس في الصين؛ حيث تم الإبلاغ عن غالبية حالات الإصابة بالعدوى.

المصابون من البلدان الأخرى هم من المسافرين أخيرًا إلى الصين، أو المخالطين لهم في المنزل أو العمل، مثل أفراد الأسرة أو زملاء العمل، أو المهنيين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى قبل التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

س. من هم الأشخاص المُعرّضون لخطر الإصابة بأعراض وخيمة في حالة العدوى بفيروس كورونا؟

ج. يبدو حتى الآن أن الأفراد الأكبر سنًّا والمصابون بحالات مرضية مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض وخيمة؛ لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الحاجة إلى معرفة المزيد عن كيفية تأثير فيروس كورونا على الأشخاص.