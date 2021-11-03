"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548760) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537690) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 1 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8799) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 54 حالة.