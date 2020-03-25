أمانة الباحة تخصص فرقًا لتعقيم الصرافات الآلية وتوزع "القفازات"

للحد من انتشار "كورونا" وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

وجّه أمين منطقة الباحة علي السواط المختصين بالأمانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي كما تم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وأكد أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 10:49 PM

للحد من انتشار "كورونا" وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

أمانة الباحة تخصص فرقًا لتعقيم الصرافات الآلية وتوزع "القفازات"

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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وجّه أمين منطقة الباحة علي السواط المختصين بالأمانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي كما تم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وأكد أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

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فيروس كورونا الجديد

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