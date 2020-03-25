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للحد من انتشار "كورونا" وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

أمانة الباحة تخصص فرقًا لتعقيم الصرافات الآلية وتوزع "القفازات"

وجّه أمين منطقة الباحة علي السواط المختصين بالأمانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي كما تم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.



وأكد أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.