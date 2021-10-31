"دهانات الجزيرة" تشارك في معرض مصرف الراجحي بالدمام وتقدّم خصومات على منتجاتها

توسيعاً لخيارات العملاء وتسهيلاً لشراء احتياجات مبانيهم ومنازلهم من الدهانات والألوان

للمرة الثانية خلال العام الحالي تشارك "دهانات الجزيرة"؛ عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معرض "العميل أولاً"، الذي يقام لمدة أسبوعين بصالة المتاجرة والتمويل في مصرف الراجحي بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية مستمراً حتى يوم الخميس القادم 04 /11/ 2021م.

ويتيح جناح "دهانات الجزيرة" في المعرض لعملاء المصرف وللزوّار خيارات متنوعة من مختلف أنواع الألوان والدهانات، إلى جانب الاستفادة من الخصومات، إضافة إلى عديد من الخدمات الراقية الهادفة لمساعدتهم على عملية اختيار الألوان وتنسيقها بما فيها (موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021) التي تُجرى بوساطة مهندسين ومصممين مختصين في هذا الميدان.

ويتمكّن زوّار جناح الشركة بالمعرض من التعرّف على منتجات "دهانات الجزيرة" التي تتعدى 450 منتجاً وتحظى بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يرتقي بقطاع الإنشاء والبناء، والتي تتضمن أنواعاً مختلفة من الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الأخشاب والحديد والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق والعوازل الحرارية والمائية ودهانات الأرضيات والمنتجات الإسمنتية الجاهزة.

وجاءت مشاركة "دهانات الجزيرة" في هذا المعرض انطلاقاً من شراكتها الفعّالة والناجحة مع المصرف وبرنامجه للولاء (مكافأة)، وتقدّم خصومات خاصّة وحصرية لعملاء المصرف تصل حتى 15% على منتجاتها من الدهانات الداخلية والخارجية والديكورية وموادها الإنشائية، وخصومات مباشرة لجميع الزوّار خلال فترة المعرض، وتشمل الشراء من معارضها في أنحاء المملكة كافة إلى جانب الشراء أونلاين عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت www.jazeerapaints.com ومن خلال تطبيقها على الجوّال، توسيعاً لخيارات العملاء وتسهيلاً لهم لشراء احتياجات مبانيهم ومنازلهم من الدهانات والألوان، متطلعةً للارتقاء بالبيئة السكنية لعملائها.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يعكس اهتمام المصرف بعملائه وتقديم أفضل الخدمات والمزايا لهم، فضلاً عن دعمه لشركائه المميزين من الشركات والمؤسسات، وعددهم 23 شريكاً في هذا المعرض يقدّمون أفضل العروض للعملاء والزوّار، وهو يعنى بالمنتجات التمويلية، والثالث من نوعه الذي يقيمه مصرف الراجحي لهذه الغاية.