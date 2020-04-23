هكذا يعمل مركز القيادة في أرامكو للتصدي لتحديات جائحة كورونا

يسعى لضمان الالتزام بالإرشادات والحد من أي آثار قد تطال أعمال الشركة

يعمل مركز القيادة التابع لدائرة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع؛ حيث يوجه هذا المركز الاتصالات مع الهيئات الحكومية لمعالجة القضايا المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مثل تعليمات منع التجول، وتصاريح التنقل، وإرشادات الحجر الصحي للموظفين وأفراد أسرهم، كما يراقب التغييرات في الأنظمة والتعليمات، ويتوقعها، ويسعى نحو ضمان الالتزام بها والحد من أي آثار قد تطال أعمال الشركة.

وشهد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، عن كثبٍ، الجهودَ التي يبذلها الموظفون العاملون في مركز القيادة الذي أُعِد من أجل تقديم المساعدة لموظفي الشركة وأفراد أسرهم؛ بينما يؤدي في الوقت نفسه دورًا رئيسيًّا في استمرارية الأعمال في أرامكو السعودية.

وقدّم "الناصر" خلال زيارته لمركز القيادة الذي يتخذ من الظهران مقرًّا له، في وفد تَضَمّن عددًا من أعضاء الإدارة التنفيذية، شكره لموظفي الشؤون الحكومية في المناطق الشرقية، والوسطى، والغربية؛ مشيدًا بإنجازاتهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية بالنسبة للجميع على الصعيد العالمي. وكان عدد من موظفي الشؤون الحكومية في المنطقتين الوسطى والغربية قد شاركوا خلال الزيارة؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الزيارة تَحَدّث "الناصر" إلى الموظفين، قائلًا: "الأعمال التي تقوم بها الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية، تُظهر بجلاء أن المكون الرئيسي للنجاح لا يكمن في المعدات ولا في الإمكانات التقنية؛ بل إنه يتمثل في كفاءة موظفينا. ومثل هذه الأوقات؛ فإن صفات مثل التعاطف هي ما يمكن أن يعول عليه".

وأضاف "الناصر": "أولويتنا، التي تتمثل في المحافظة على سلامة موظفينا وصحتهم؛ تتطلب كثيرًا من الجهد والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، في وقت يترك فيه تفشي فيروس كورونا آثاره على الطريقة المعتادة لأداء الأعمال؛ لذا تفكر فِرَق الأعمال في الشركة بطريقة مختلفة، وتتكيف من أجل إيجاد الحلول المناسبة".

من جانبه، قال المدير العام للشؤون الحكومية في أرامكو السعودية، خالد الملحم: "يعمل كثير من موظفي أرامكو السعودية على مدار اليوم لضمان استمرارية الأعمال أثناء هذه الأزمة. وتشارك الشؤون الحكومية بفاعلية على المستوى الداخلي والخارجي في تقديم الخدمات الضرورية في وقتها المناسب، لضمان استمرارية الأعمال على مستوى المملكة ككل، وتقديم الدعم للموظفين وأسرهم في ظل الظروف الحالية".

ويمثل المركز، الذي يعمل فيه ستة موظفين خلال نوبة العمل الواحدة، إدارات الشؤون الحكومية في المناطق الشرقية والوسطى والغربية، إضافة إلى إدارة خدمات شؤون أرامكو السعودية والشؤون التنظيمية.

ويتولى كل من ممثلي مركز القيادة في الشؤون الحكومية في المناطق الثلاث، مسؤولية ضمان تَوافق استجابة إداراتهم مع أهداف فريق العمل، إضافة إلى إطلاع المركز على آخر المستجدات بشكل فوري، والسعي نحو استمرارية الأعمال ومعالجة القضايا بصورة ملائمة.

إلى جانب ذلك، تعمل دائرة الشؤون الحكومية مع كل الجهات الحكومية المختصة في المملكة لمساعدة الموظفين وأفراد أسرهم والطلاب في العودة من الدول التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد. ويعمل ممثلو الشؤون الحكومية مع الهيئات المختصة لمساندة مَن يخضع للحجر الصحي.

وخلال هذا الأسبوع، كثّف المركز اهتمامه على أربع قضايا ساخنة، تضمنت تنقل الموظفين والمواد أثناء ساعات منع التجول، وإعادة الموظفين الأجانب الذين انتهت خدمتهم إلى بلادهم، وكذلك موظفي الشركة السعوديين وأفراد أسرهم من العاملين خارج المملكة من مختلف أنحاء العالم، إلى الوطن.