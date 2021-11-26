غداً السبت ختام منافسات بطولة العالم للتايكوندو للسيدات في الرياض

تختتم غداً السبت منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات على ملاعب الصالات الخضراء بمدينة الرياض، إذ تستأنف منافسات البطولة بنهائيات أوزان (تحت 46 كجم، تحت 49 كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر)، إضافة إلى المراحل التمهيدية والنهائية لأوزان (تحت 53 كجم، تحت 67 كجم).



وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة لعب الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات أوزان تحت 49 كجم والذي سيجمع الثنائي الروسي ميدفيديفا جالينا وكازارنوفسكيا آنا، فيما تأهلت كلاً من الإيرانية شاهيدي زهرة والروسية بليزنياكوفا مارغاريتا إلى نهائي تحت 57 كجم، وأخيراً تمكنت الحائزة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) الفرنسية لورين آلثي من التأهل إلى نهائي تحت 73 كجم لتواجه نظيرتها الروسية خان بولينا.



كما شهدت منافسات اليوم الثاني خروج أربع لاعبات سعوديات من البطولة، إذ ودعت أبرار بخاري ودنيا أبو طالب من وزن (تحت 57 كجم)، ولارا كاظم وطيبة خالد من وزن (تحت 49 كجم).