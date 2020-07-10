الكويت: شفاء 527 حالة من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ليصل إجمالي المتعافين إلى 43213

سجّلت الكويت 527 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43213.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.