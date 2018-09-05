4 مناطق على خارطة التنبيهات المتقدمة: أمطار رعدية مصحوبة بالبرد

الأرصاد: تبدأ عند الـ11 وتتواصل حتى المساء وقد تؤدي لجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أربعة تنبيهات متقدمة لتقلبات مناخية تبدأ مع ساعات الصباح وتتواصل حتى المساء.

ففي منطقتي جازان وعسير أصدرت الهيئة تنبيهين متقدمين لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة، وتتواصل حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهين متقدمين لمنطقتي الباحة ومكة المكرمة، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل للثامنة مساءً.