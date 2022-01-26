نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية يكرّم لاعبي الأخضر للرياضات الشتوية

كرّم نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي لاعبي المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، وسلمان الهويش، وراكان رضا؛ إثر تحقيقهم للنقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" التي تنطلق في الرابع من فبراير المقبل وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقال "ابن جلوي" في كلمته التي وجهها للاعبين وخاصة "عابدي" الذي تم اختياره للمشاركة في الأولمبياد: إن التأهل بحد ذاته شرف وانتصار، وإنهم قد كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في مسيرة الرياضة السعودية؛ لكونهم أول ثلاثي سعودي خليجي يتأهل للأولمبياد الشتوي، مطالباً "عابدي" بتقديم أفضل مستوياته وتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بها، مؤكداً أن جميع اللاعبين سيحصلون على المكافأة المالية الخاصة بالتأهل.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية عبدالعزيز العنزي، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية أحمد الطباع.

يذكر أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن اختيار عابدي لتمثيل المملكة في الأولمبياد بعد المفاضلة الفنية التي أجريت بينه وبين زملائه المتأهلين للدورة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية؛ وذلك نظراً للوائح وأنظمة الدورة التي حدّدت مقعداً مؤهلاً واحدًا للمملكة في رياضة التزلج الألبي.