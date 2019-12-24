وفد من جامعة الإمارات يزور كلية الطب بجامعة الملك سعود

تفقد مختبرات ومبانى الكلية ومركز التعليم الطبى

قام وفد من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور طالب المنصوري مساعد العميد للشؤون السريرية، والأستاذ المشارك رئيس مختبر المهارات الطبية في جامعة الإمارات الدكتور علي الفزاني، ومساعدة العميد للشؤون التعليمية والتعليم الطبي الدكتورة سعاد المرزوقي، والأستاذ المشارك في كلية الطب بالجامعة رئيس قسم الوراثة وعلم الجينات الدكتورة فاطمة الجسمي؛ بزيارةٍ اليوم إلى كلية الطب بجامعة الملك سعود.



والتقى الوفد بعميد كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور خالد فودة، ووكلاء الكلية والمسؤولين فيها؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية بين الكليتين.



وتم الاتفاق مع فريق جامعة الإمارات على تعزيز التعاون وبناء فرق عمل مشتركة منبثقة من اتفاقية التعاون والتوأمة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود.



وتفقد الوفد خلال الزيارة مباني كلية الطب ومختبراتها ومنشآتها التعليمية، وشاهدوا قسم التعليم الطبي بكلية الطب؛ حيث قدمت الدكتورة منى سليمان عرضًا حول منهج الكلية وبرامج الدراسات العليا بالقسم، وما يقدمه القسم من برامج تطويرية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.



كما زار الوفد الإماراتى مركز الامتحانات برفقة الدكتور خالد المالكي، والدكتور حمزة عبدالغني، المشرفين على المركز، واطلعوا على الممارسات الحديثة التي يقوم بها المركز لتطوير عملية الامتحانات والإشراف عليها في الكلية، وواصلوا الجولة ليزوروا مركز المهارات والمحاكاة الصحي بكلية الطب، وقام الدكتور ياسر الأصقه مدير المركز بإطلاع الضيوف على ما يقدمه المركز من الدورات التدريبية من خلال استخدام أحدث تقنيات المحاكاة بوصفه حلقة وصل أساسية بين المعرفة والتطبيق لطلاب الطب والأطباء المقيمين وأطباء الزمالات؛ وذلك لإكسابهم المهارات التطبيقية كممارسين صحيين.