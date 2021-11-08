جوجل تكشف سبب بطء بعض خدمات هواتف "بيكسل 6"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية سبب بطء بعض خدمات هواتف "بيكسل 6" الجديدة.

وأرجعت "جوجل" -بحسب بيان رسمي عبر حسابها على موقع "تويتر"- بطء التعرف على بصمات الأصابع في "بيكسل 6" إلى تقنيات الأمان المحسنة الجديدة.

وقالت جوجل إنها تختبر في هواتف "بيكسل 6" خوارزميات أمان مُحَسَّنة قد تستغرق وقتًا أطول للتحقق من هوية المستخدم، والتي قد تتطلب اتصالًا أفضل بالمستشعرات.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6" من بطء استخدام قارئ بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة، مقارنة بهواتف أخرى مثل هاتف "سامسونج جلاكسي إس 21" التي تستخدم مستشعرات الموجات فوق الصوتية الأسرع، أو مستشعرات ضوئية مثل هواتف "وان بلس".

لكن جوجل تقول إن مستشعراتها هي الأكثر موثوقية حتى الآن، من باقي المستشعرات الأخرى.