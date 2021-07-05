"سبق" تتابع حادث شاحنة "محايل".. "مرور عسير" يكشف السبب

أدى لحالتي وفاة وإصابتين

أوضحت ‏إدارة مرور منطقة عسير أنها باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير، والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقال المرور السعودي عبر حسابه على موقع تويتر: "اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة".

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أحمد الألمعي قال إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين.

وأضاف: "وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعة 09:38 صباحًا، وكان الموقع المشار إليه هو إشارة الضرس بمحايل عسير".

وأردف "الألمعي": "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين وجود أربع حالات، بينها حالتا وفاة، وثالثة خطيرة والرابعة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية".