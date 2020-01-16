"المسند" يرسم خارطة أجواء نهاية الأسبوع: رياح دافئة وغبار

قال: تحسّن في درجة الحرارة تفاعلًا مع قُرب منخفض جوي

تَوقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ تحسّنًا في درجات الحرارة نتيجة قُرب منخفض جوي متوسطي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع رياح جنوبية دافئة نسبيًّا، وقد تثير بعض #الغبار،

وتحسّن في درجة الحرارة قليلًا؛ تفاعلًا مع قُرب منخفض جوي متوسطي يقبع الآن شرق البحر المتوسط.

وأضاف: بعد مرور المنخفض وجبهته الباردة، تنفتح أبواب البرد مرة أخرى عبر رياح شمالية غربية مطلع الأسبوع القادم.

وتابع: متوقعٌ اليومَ أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة غرب منطقتيْ #المدينة و#تبوك.