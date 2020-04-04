"النيابة العامة": الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

تقتضي العقوبة المغلظة

أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

"يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة."

النيابة العامة الاعتداء على رجل الأمن

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04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 07:01 PM

تقتضي العقوبة المغلظة

"النيابة العامة": الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

"يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة."

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النيابة العامة الاعتداء على رجل الأمن

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