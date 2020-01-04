وزراء الرياضة العرب يسندون تنظيم دورة الألعاب العربية للعراق

وافق المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ (٦٤) التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إسناد تنظيم دورة الألعاب العربية ٢٠٢١ إلى جمهورية العراق.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبد الله السحيباني.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في كلمته أمام الاجتماع أهمية وجود سياسة عامة للمجال الشبابي والرياضي في المكتب التنفيذي لخدمة الشباب ومصلحتهم، والتحرك بشأنها لتحديد آليات العمل على أرض الواقع.