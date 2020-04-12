السنغال: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و15 حالة شفاء.

وكانت السنغال قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ جملة من إجراءات الوقاية والحماية لمواجهة استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ من بينها حصر جميع الأحداث العامة على الصعيد الوطني بأكمله، وتعليق استقبال السفن السياحية في جميع المرافئ السنغالية، إلى جانب تعزيز وتنظيم الضوابط الصحية على الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

فيروس كورونا الجديد السنغال

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:38 AM

السنغال: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة شفاء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و15 حالة شفاء.

وكانت السنغال قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ جملة من إجراءات الوقاية والحماية لمواجهة استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ من بينها حصر جميع الأحداث العامة على الصعيد الوطني بأكمله، وتعليق استقبال السفن السياحية في جميع المرافئ السنغالية، إلى جانب تعزيز وتنظيم الضوابط الصحية على الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

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فيروس كورونا الجديد السنغال

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