"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة

ضمن جهود تحسين المشهد الحضري:

أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية جنوب مكة الفرعية المخيمات الجلسات البرية التشوه البصري المشهد الحضاري

10

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 11:19 PM

ضمن جهود تحسين المشهد الحضري:

"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

4 4,859

أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية جنوب مكة الفرعية المخيمات الجلسات البرية التشوه البصري المشهد الحضاري

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020