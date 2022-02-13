مرحلة "الفضيض".. شاهد "بساتين مشمش الطائف" وهي تتزين بحلة البياض

تشتهر به مزارع الهدا ووادي محرم وغيرهما ويسمى محليًّا "أبو خدين"

تكتسي مزارع وبساتين المشمش في محافظة الطائف بالبياض، وهي المرحلة التي تُعرف قبل نهاية موسم الشتاء بـ"الفضيض".

ويستمر موسم زراعة المشمش الذي تشتهر به مزارع وبساتين: (الهدا، ووادي محرم، والغديرين، والبني، والشفا، والمخاضة) المتميز بطعمه، ويطلق عليه محليًّا "أبو خدين"، من منتصف مايو حتى نهاية يوليو لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 50 يومًا في الغالب.