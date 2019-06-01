رقم قياسي للخير .. 4.6 مليون دولار لوجبة طعام مع بافيت في 2019

جمع 30 مليون دولار لمكافحة المخدرات

في رقم قياسي جديد، دفع متبرع لم يعلن عن اسمه 4.6 مليون دولار، وذلك تكلفة تناول وجبة غداء خاصة مع الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، وذلك مع انتهاء المزاد الخيري السنوي، مساء أمس الجمعة.



وحسب صحيفة "الفينانشيال تايمز" البريطانية، يعد هذا المبلغ (4.567.888) أعلى تبرع دفعه شخص لتناول الغداء مع بافيت منذ عام 2000.



وبدأ المزاد الذي تديره شركة إيباي على الإنترنت، يوم الأحد بسعر 25 ألف دولار، وفي وقت متأخر من يوم الاثنين كان قد تجاوز بالفعل الرقم القياسي السابق البالغ 3456789 دولارًا الذي قدمه مزايدون مجهولون عامي 2012 و2016.



وستعود هذه العائدات بالفائدة على مؤسسة جلايد، وهي مؤسسة خيرية في سان فرانسيسكو تخدم الفقراء والمشردين أو الذين يكافحون للإقلاع عن تعاطي المخدرات. وانتهي المزاد أمس الجمعة الساعة 10:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وجمع بافيت 30 مليون دولار لصالح مؤسسة جلايد في مزادات بدأت في عام 2000. وعرفته زوجته الأولى سوزان، التي توفيت في عام 2004، على مؤسسة جلايد بعد تطوعها هناك، حسب وكالة "رويترز".



ويمكن للفائز بالمزاد وما يصل إلى سبعة من أصدقائه، تناول العشاء مع بافيت في مطعم سميث آند ولينسكي لشرائح اللحم في مانهاتن.