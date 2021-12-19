الأسبوع في 7 صور: جماهير فريق إسباني تلقي العرائس لهذا السبب.. وأعاصير كنتاكي تدمر كل شيء

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد خلفت الأضرار التي ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية أضرارًا ضخمة، فيما عاد بركان جبل إتنا لنشاطه البركاني من جديد. والمزيد تجدونه في الصور.





1- الأضرار التي خلفها الإعصار كما تظهر من مسرح مبنى الفيلق الأمريكي في مايفيلد بولاية كنتاكي الأمريكية







2- صورة تظهر جبل إتنا يقذف الرماد والغاز البركاني كما يظهر من كاتانيا في إيطاليا







3- خط النار يخترق المراعي في مقاطعة إليس بكانساس الأمريكية بعد هبوب عاصفة عاتية أشعلت النيران في المنطقة







4- جثث ست زرافات ماتوا بسبب نقص الطعام والماء في كينيا







5- حديقة زاريادي في موسكو كما تظهر من خلف الثلوج الكثيفة







6- عقاب كما شوهد في سماء مدينة سيرفسيد بولاية فلوريدا يحمل سمكة اصطادها







7- مشجعو ريال بيتيس يرمون ألعاب العرائس لجمعها وتسليمها للأطفال المحتاجين خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإسباني











