فيديو.. مَشاهد صادمة لطعن السياح الأسبان بجرش الأردنية

5 حالات تعرّضوا لإصابات بالغة والشرطة اعتقلت المنفّذ

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية الطعن التي شهدتها اليوم مدينة جرش الأردنية.

وتعرّض عدد من السياح، ودليل سياحي، وعنصر أمني، للطعن، الأربعاء، في محافظة جرش الأردنية (شمال غربي البلاد)؛ وفق ما أوردته مصادر رسمية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن شخصًا أقدَمَ -ظهر اليوم في محافظة جرش- بواسطة سكين على الاعتداء على عدد من السياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وقالت صحيفة "الرأي الأردنية": إن حالات الطعن بلغت 5، بينهم 3 سائحين.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إلقاء القبض على المهاجم، وبوشرت التحقيقات معه، دون أن يتم الإعلان عن دوافعه على الفور.

وقد جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.