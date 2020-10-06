الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء

حظر تجول شامل من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة لمواجهة كورونا

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارًا من صباح الأربعاء.

وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.