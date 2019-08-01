قرار بزيادة أجهزة "ساهر" في طرق هامة بأبو عريش

بدأت الإدارة تركيب اللوحات الإرشادية وتحديد السرعات

كشفت معلومات حصلت عليها "سبق"، عن قرار إدارة مرور محافظة أبو عريش، بزيادة عدد أجهزة "ساهر" في مواقع وشوارع هامة في المحافظة، وبدء الإجراءات لتركيبها.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن إدارة المرور قررت تركيب الأجهزة في مواقع حيوية في طرقات المحافظة وهي قرابة أربعة مواقع، وقد بدأت إدارة المرور تركيب لوحات إرشادية ولوحات تحديد السرعات في تلك المواقع داخل المحافظة.