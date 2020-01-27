"الحبوب" تُرسي الدفعة الأولى من الشعير بوزن 900.000 طن

تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 900.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا"، التي تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه جرى دعوة 25 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 9 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وبيّن أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 11 شحنة كميتها 660.000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 240.000 طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس- أبريل2020م).

وأفاد المهندس "الفارس" بأن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام؛ تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية؛ لافتًا إلى أن تعاقدات المؤسسة خلال العام الماضي 2019م بلغت نحو 5.3 ملايين طن.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.