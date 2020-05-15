صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.67%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنسًا، أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة، بمقدار 0.83 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.67% ليبلغ 31.96 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 بنسًا، أو بما يعادل نسبة 1.78% ليصل إلى 28.05 دولارًا أمريكيًّا.