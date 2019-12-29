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وقف ميدانيًا على المقومات الطبيعية والزراعية

شاهد.. بدر بن سلطان يتفقد الهدا والشفا في جولة جوية

تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان ‫جواً الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة.



عقب ذلك وقف الأمير بدر ميدانياً على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع أيضاً على ما تمتلكه من ميزات نسبية.