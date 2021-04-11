"التنمية الاجتماعية" ينظم فعالية خاصة بالأسر المنتجة في الرياض

لمدة 3 أيام.. للتعريف بمنتجات البنك التمويلية

نظم بنك التنمية الاجتماعية معرضاً خاصاً بالأسر المنتجة في مقر أمانة الرياض، بمشاركة عدد من مشاريع الأسر المنتجة، ولمدة ثلاثة أيام.

وتأتي مشاركة البنك، في إقامة هذه الفعالية، للتعريف بمنتجات البنك التمويلية لدى الجهات العامة والخاصة، وإقامة معرض مصغر مصاحب للأسر المنتجة.

واستمع الزوار من موظفين ومراجعين، لشرح مفصل عن الجهود المطلوبة من قبل البنك، في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة.

فيما تم الرد على استفسارات الزوار من موظفين ومراجعين، عن طريق موظفي البنك المشاركين في الفعالية.

من جانب آخر، زار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، سلطان بن عبدالعزير الحميدي، للفعالية، واطلع على المشروعات المشاركة من قبل الأسر المنتجة، التي شاركت بمنتجات مهنية وحرفية متميزة، أنتجت وصنعت بأيدٍ سعودية.

يُذكر أن البنك يقدم العديد من الخدمات لتلك المنشآت لضمان استدامتها، وكذلك دعم وتمكين أصحابها، حتى تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.