نائب الرئيس اليمني: الاعتداء على مصفاة البترول بالرياض عمل تخريبي

أدان استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية

أدان نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بأشد العبارات استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف التخريبي لمصفاة التكرير بالعاصمة الرياض.



وقال نائب الرئيس اليمني " إن هذا الاستهداف يأتي في إطار تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي وجهوده في إحلال السلام، وامتداداً لجرائمهم بحق اليمن واليمنيين من قتل واختطاف وتدمير وإرهاب ".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق محسن، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، جرى فيه استعراض الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل استمرار الاعتداءات الهمجية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحسب ما نقلته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".



وأشاد الفريق محسن، بمساندة تحالف دعم الشرعية, لليمن وملاحمه في مواجهة المتمردين الحوثيين وردع صلفهم وانتهاكاتها وجرائمهم بحق اليمنيين, موكداً أن سلوكيات ميليشيا الحوثي التي دأبت عليها منذ ظهورها وحتى اليوم، والمهددة لأمن اليمن والمنطقة والإقليم، تثبت دوماً جذورها الإرهابية وارتهانها وتبعيتها المطلقة لطهران نهجاً وفكراً وتسليحاً باعتبارها أحد أدوات إيران الخبيثة في المنطقة، ووسيلة من وسائلها المدمرة في تصدير الثورة ومشروع إيران التخريبي.