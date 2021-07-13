الفريق السعوديOshTekkWarriors بطلاً للشرق الأوسط وأوروبا ضمن مسابقة لاعبون بلا حدود

بمجموع جوائز 650,000 دولار للجهات الخيرية

حقق الفريق السعودي OshTekkWarriors لقب منطقة الشرق الأوسط وأوروبا للعبة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege، ضمن منافسات النخبة في مبادرة لاعبون بلا حدود التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية.

وحقق فريق FURIA Esports البرازيلي لقب منطقة أمريكا اللاتينية، في حين حقق الفريق الأمريكي TSM لقب منطقة أمريكا الشمالية، وذلك بعد مواجهات قوية في جميع البطولات الثلاث والتي بلغ مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار وتم تقديمها بالكامل لمجموعة من الجهات الخيرية دعماً لجهودهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

الفريق السعودي OshTekkWarriorsحقق الفوز على الفريق الروسي Virtus.pro في الدور النهائي بمجموع 2-1، وتبرع بجائزة المركز الأول البالغة 200,000 دولار لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي نهائي برازيلي خالص، انتزع فريق FURIA Esports لقب منطقة أمريكا اللاتينية بعد فوزه بنتيجة 2-0 على فريق MIBR ليحصل على جائزة المركز الأول البالغة 250,000 دولار ويتبرع بها لصالح منظمة اليونيسف التي حصلت أيضاً على تبرع بقيمة 200,000 دولار من فريق TSM بطل منطقة أمريكا الشمالية.

مبادرة "لاعبون بلا حدود" هي الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم ويبلغ مجموع جوائزها الخيرية 10 ملايين دولار، وخُصصت لمنافسات النخبة في مختلف الألعاب، حيث سيعود ريعها كاملة لصالح الجهات الخيرية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إذ سيقوم المشاركون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من مجموعة من الجهات الخيرية العالمية المعتمدة والتي بدورها ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وتشمل الجهات، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و"اليونيسف" و"دايركت ريليف" والتحالف العالمي للقاحات والتحصين والهيئة الطبية الدولية.